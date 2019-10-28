Adana’da kartpostallık gün batımı objektiflere yansıdı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de havanın en sıcakolduğu kentlerinbaşında gelenAdana'da gün batımıeşsiz görüntüler oluşturdu.Türkiye'de günbatımının en güzelyaşandığı yerlerdenbiri olan Adana'daakşam saatlerindegüneşin ortaya çıkardığırenkler izleyenlereunutulmaz birmanzara keyfi sundu.Gün batımı sırasındagüneşin aynı anda birkısmının sarı, bir tarafınınkırmızı olmasıgörenleri etkiledi.Gün batımı sırasındarenk cümbüşü oluşurkenufuk, adeta açıkhava fotoğraf sergisinedönüştü. Güneşinbatması sırasında bazıvatandaşların da özçekim yapması kartpostallıkgörüntüleroluşturdu.