Adana’da kartpostallık gün batımı objektiflere yansıdı

Türkiye'de havanın en sıcak
olduğu kentlerin
başında gelen
Adana'da gün batımı
eşsiz görüntüler oluşturdu.
Türkiye'de gün
batımının en güzel
yaşandığı yerlerden
biri olan Adana'da
akşam saatlerinde
güneşin ortaya çıkardığı
renkler izleyenlere
unutulmaz bir
manzara keyfi sundu.
Gün batımı sırasında
güneşin aynı anda bir
kısmının sarı, bir tarafının
kırmızı olması
görenleri etkiledi.
Gün batımı sırasında
renk cümbüşü oluşurken
ufuk, adeta açık
hava fotoğraf sergisine
dönüştü. Güneşin
batması sırasında bazı
vatandaşların da öz
çekim yapması kartpostallık
görüntüler
oluşturdu.