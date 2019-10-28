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’da kartpostallık gün batımı objektiflere yansıdı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Adana’da kartpostallık gün batımı objektiflere yansıdı
Türkiye'de havanın en sıcak olduğu kentlerin başında gelen Adana'da gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu. Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana'da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu. Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü. Güneşin batması sırasında bazı vatandaşların da öz çekim yapması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Adana’da kartpostallık gün batımı objektiflere yansıdı
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