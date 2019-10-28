Elif ana türbesinde kardeşlik mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Kocası Ali Sungar'ın parası olmayan köylülerin hayvanlarını günlük 1 ekmek karşılığın da çobanlık yaparak topladığı ekmekleri, kısıtlı yaşamına rağmen köyde kendisinden daha kısıtlı yaşama sahip olanlara dağıtıp yaşamı boyunca etrafına olan hoşgörü, iyilik ve yardımıyla bilinip köylüler tarafından 'Elif Ana' olarak tanınan Elif Sungar ölümünün 28'inci yıl dönümünde mezarı başın da devlet protokolünün katılımı ile anıldı. 1991'de 83 yaşında vefat eden, insanların yardımına koşmasıyla tanınan Elif Ana'nın Pazarcık ilçesi Akdemir köyündeki mezarı başındaki anmaya AK Parti Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, müftü Celal Süzgeç ile İlçe Kaymakam ve belediye başkanları ile çevre il ve ilçelerden ve yurt dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Vahdettin Özkan, "Elif Ana, öğretileriyle sevgi kardeşlik ve yardımlaşma duygularıyla bir aktör olmuş bölgede. Bugün Elif Ana sevgisiyle hep bir aradayız. Buğun Bizi burada bir araya getiren Elif Ananın arkasında bıraktığı hoşgörü, kardeşlik, paylaşımcılık, mirasıdır.Hep bir olmamamız, beraber olmamız lazım. Anadolu'daki geleneğimizle uyuştuğu için bin yıldır bu topraklarda barış içinde bir arada yaşıyoruz. Kendimizi şanslı saymalıyız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Ana ifadesi sevgiyi, merhameti paylaşmayı ifade eder. Elif ana tüm bunları sadece kendi çocukları için değil bütün insanlar için yapan bir kişilikti. Birinci iseniz herkesi geride bırakırsınız ama bir inci iseniz herkese ışık saçarsınız. Elif ana mütevazı yaşantısı ile Alevi Bektaşi kültürünün simgesi olmuştur. Yeni Elif analar yetiştirmemiz lazım. Elif Anayı yaşatmamız yeni Elif anaları yetiştirmemize bağlıdır" dedi.