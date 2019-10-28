Toros kaplanı ateşle oynuyor

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor'a 3-0
mağlup olan Adanaspor
ateşle oynuyor. Yardımcı antrenör Mehmet Öztürk
, maçın başında kalecilerinin
gördüğü kırmızı kartın kendilerini
olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk,
Balıkesirspor maçına 5 eksikle çıktıklarını
ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz goller de talihsiz bir şekilde gelince yenilgi kaçınılmaz oldu"
ifadelerini kullandı.