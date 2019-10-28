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Toros kaplanı ateşle oynuyor

Balıkesir’e farklı yenilen düşme hattına çok yaklaştı. Cezalı teknik direktör ’nun yerine konuşan antrenör yenilgiyi erken kırmızı karta bağladı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Toros kaplanı ateşle oynuyor
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olan Adanaspor ateşle oynuyor. Yardımcı antrenör Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz goller de talihsiz bir şekilde gelince yenilgi kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.
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Toros kaplanı ateşle oynuyor
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