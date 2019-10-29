Kaymakam ve başkan temizlik yaptı

BUGÜN NELER OLDU

erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanında başlayan kampanyaya destek vermek için alana gelen Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarlarının katılımıyla çöp toplayarak temizlik yaptılar. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vatandaşlara daha temiz bir ortam sunmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma içerisinde yer aldıklarını söyledi. Çevre temizliğini artık ilçe merkezinde düzenli hale getirilmesini ve herkesin temizliğe katkıda bulunması gerektiğini söyleyen Mehmet Sarı, "Bugün başlattığımız kampanya ile tüm dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bizler yerlerde çöpler görmediğimiz, daha temiz bir kentte yaşamayı arzuluyoruz bunun içinde herkesin katkı ve desteğini bekliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.