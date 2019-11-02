İskur’a inovatif firma ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen Techxtile Start- Up Challenge etkinliğinde Kahramanmaraş'ın önemli sanayi kuruluşlarından Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi platformunda İSKUR Group en iyi inovatif firmalar kategorisinde ödülünü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi. Tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar gibi konulardaki projelerin yarıştığı etkinlikte konuşan Bakan Mustafa Varank, , "Birden çok paydaşın katkısıyla geçekleşen bu program; yenilikçi fikirlerin yatırımcıyla buluşmasına, firmalar arası verimli etkileşime ve uluslararası ortaklıklara kapı aralayacaktır. Bu organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçı birlikleri ile İnovasyonun ve Girişimciliğin tüm ülkeye yayılması için aralarında Bursa'nın da bulunduğu 10 ilde Girişim Evleri oluşturduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 'de "Bugüne kadar bir çok başarıya imza atan 650'den fazla girişimci yetiştirdik'' dedi. Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla yapılan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi Ödül Töreninde ödül alan Kahramanmaraş'ın Tekstil sektöründeki söz sahibi ISKUR GRUP 'un ödülünü yönetim kurulu üyesi İsmail Kurtul aldı.ISKUR GRUP 'un Tekstil İnovasyon Ligi Ödülü sahibi olmasından onur duyduğunu ve bu ödülün kendilerini daha çok çalışmaya yönelteceğini söyleyen İsmail Kurtul, "Firma olarak Ürün odaklı değil ürünün yaratacağı değere odaklanıyoruz. Firma olarak hem müşterileri hem de tüketici ile iyi bir bağlantı kurarak isteğe göre cevap verebilir durumdayız" dedi.