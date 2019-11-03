M1 Adana avm’de spora yoğun ilgi vardı

M1 Adana AVM'de birbirinden eğlenceli spor yarışmaları yoğun ilgi ile bu hafta son buldu. Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarını ağırlamaya başlayan M1 Adana AVM'de etkinlikler, mini basketbol, dart, mini futbol, crossfit, fitness, Ps turnuvaları birbirinden keyifli yarışmalar ve çocuk parkuru dallarında misafirleri için açık havada hazırlanan özel parkur ile misafirlerini ağırladı.
Spor etkinliğinde çocuklar ve ebeveynleri birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiler. Profesyonel eğitmenler eşliğinde devam etkinliklerde Adanalılar her hafta spor yapmanın keyfini sürdü.
5 hafta süren etkinlik her hafta saat 17:00'de başlayıp geç saatlere kadar ücretsiz gerçekleşti. AVM misafirlerinin başladığı günden bu güne alışkanlık haline getirdikleri spor etkinliklerinde her hafta bütün parkurlar dolu idi.
Geç saatlere kadar birbirleriyle yarışan minikler ve ebeveynleri müsabakalar sonucunda madalyalarını alıp hep birlikte fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdiler.