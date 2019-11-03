M1 Adana avm’de spora yoğun ilgi vardı

BUGÜN NELER OLDU

M1 Adana AVM'de birbirinden eğlenceli spor yarışmaları yoğun ilgi ile bu hafta son buldu.Spor etkinliğinde çocuklar ve ebeveynleri birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiler.5 hafta süren etkinlik her hafta saat 17:00'de başlayıp geç saatlere kadar ücretsiz gerçekleşti.Geç saatlere kadar birbirleriyle yarışan minikler ve ebeveynleri müsabakalar sonucunda madalyalarını alıp hep birlikte fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdiler.