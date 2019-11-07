Devlet memuru milli sporcu

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aziantep'te beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Nail Karadaş
, hayattaki ve spordaki başarıları ile dikkat çekiyor. Geçirdiği kazanın ardından yılmayan, hayata daha sıkı bir şekilde tutunan Nail Karadaş, önce eğitimini tamamlayarak girdiği sınav sonucu aldığı yüksek puanla devlet memuru oldu, sonra da sporla tanışarak ulusal ve uluslararası şampiyonlarda önemli başarılar elde etti.
Spora yüzme ile başlayan, daha sonra ampute futbola merak salan Karadaş
, son olarak yöneldiği tekvando dalında milli sporcu olarak ayaklarıyla dünyaya meydan okudu. Tekvandoda önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Karadaş
, hedefini ise olimpiyatlarda altın madalya olarak belirledi. Milli sporcu Nail Karadaş'ın antrenörlüğünü yapan Ersoy Deveci ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu tekvando kursuna gelip katıldı aramıza. Sonrasın ilk çıktığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonraki yıllarda ise Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma katıldı. Dünya Şampiyonası'nda beşinci oldu. İtalya'da yapılan Avrupa Paralimpik Tekvando Şampiyonası'nda ise üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti"
ifadelerini kullandı.