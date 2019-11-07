Devlet memuru milli sporcu

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybeden, hayattaki ve spordaki başarıları ile dikkat çekiyor.Spora yüzme ile başlayan, daha sonra ampute futbola merak salan, son olarak yöneldiği tekvando dalında milli sporcu olarak ayaklarıyla dünyaya meydan okudu. Tekvandoda önemli başarılar elde ettiğini söyleyen, hedefini ise olimpiyatlarda altın madalya olarak belirledi. Milli sporcu Nail Karadaş'ın antrenörlüğünü yapan Ersoy Deveci ise,ifadelerini kullandı.