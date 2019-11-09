Cani kocaya üç kez müebbet

KAHRAMANMARAŞ'TA
kendisini aldattığını öğrenince
çocuklarını alarak baba evine
dönen eşi Sibel Akpınar, kayınvalidesi
Pakize Çiftçi ve kayınpederi
Ali Çiftçi'yi internetten
aldığı pompalı tüfekle öldüren
cani koca Ramazan Akpınar hakkında
savcı üç kez
ağırlaştırılmış müebbet
hapis istedi.
Mahkeme savcının
iddianamesini kabul
etti.
Olay, 11.11.2108
günü saat 06.15'de
Oruç Reis
Mahallesindeki
evde meydana geldi.
27 yaşındaki inşaat
boyacısı Ramazan
Akpınar, av tüfeği ile kayınpederinin
evine geldi. Kısa süre önce evi
terk edip baba evine geçen eşi Sibel
Akpınar (24), kayınvalidesi Pakize
Çiftçi (56) ve Kayınpederi Ali Çiftçi
(58) olmak üzere 3 kişiyi üç çocuğunun
gözleri önünde ikamet içerisinde
öldürdü. SAVCI TALEP ETTİ
Kahramanmaraş 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Ramazan Akpınar hakkında savcı iddianamesini hazırladı. Akpınar hakkında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini kasten tasarlayarak ve planlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Akpınar'ın eşine şiddet uyguladığı da iddianamede yer aldı. İddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Katil koca Akpınar mahkemede çocuklarının kendisine gösterilmemesini ileri sürerken karar duruşmasını mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.