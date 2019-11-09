Cani kocaya üç kez müebbet

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kendisini aldattığını öğreninceçocuklarını alarak baba evinedönen eşi Sibel Akpınar, kayınvalidesiPakize Çiftçi ve kayınpederiAli Çiftçi'yi internettenaldığı pompalı tüfekle öldürencani koca Ramazan Akpınar hakkındasavcı üç kezağırlaştırılmış müebbethapis istedi.Mahkeme savcınıniddianamesini kabuletti.Olay, 11.11.2108günü saat 06.15'deOruç ReisMahallesindekievde meydana geldi.27 yaşındaki inşaatboyacısı RamazanAkpınar, av tüfeği ile kayınpederininevine geldi. Kısa süre önce eviterk edip baba evine geçen eşi SibelAkpınar (24), kayınvalidesi PakizeÇiftçi (56) ve Kayınpederi Ali Çiftçi(58) olmak üzere 3 kişiyi üç çocuğunungözleri önünde ikamet içerisindeöldürdü.Kahramanmaraş 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Ramazan Akpınar hakkında savcı iddianamesini hazırladı. Akpınar hakkında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini kasten tasarlayarak ve planlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.Akpınar'ın eşine şiddet uyguladığı da iddianamede yer aldı. İddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Katil koca Akpınar mahkemede çocuklarının kendisine gösterilmemesini ileri sürerken karar duruşmasını mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.