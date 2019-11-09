Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Cani kocaya üç kez müebbet

Cani kocaya üç kez müebbet

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Cani kocaya üç kez müebbet
KAHRAMANMARAŞ'TA kendisini aldattığını öğrenince çocuklarını alarak baba evine dönen eşi Sibel Akpınar, kayınvalidesi Pakize Çiftçi ve kayınpederi Ali Çiftçi'yi internetten aldığı pompalı tüfekle öldüren cani koca Ramazan Akpınar hakkında savcı üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme savcının iddianamesini kabul etti. Olay, 11.11.2108 günü saat 06.15'de Oruç Reis Mahallesindeki evde meydana geldi. 27 yaşındaki inşaat boyacısı Ramazan Akpınar, av tüfeği ile kayınpederinin evine geldi. Kısa süre önce evi terk edip baba evine geçen eşi Sibel Akpınar (24), kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ve Kayınpederi Ali Çiftçi (58) olmak üzere 3 kişiyi üç çocuğunun gözleri önünde ikamet içerisinde öldürdü. SAVCI TALEP ETTİ
Kahramanmaraş 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Ramazan Akpınar hakkında savcı iddianamesini hazırladı. Akpınar hakkında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini kasten tasarlayarak ve planlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Akpınar'ın eşine şiddet uyguladığı da iddianamede yer aldı. İddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Katil koca Akpınar mahkemede çocuklarının kendisine gösterilmemesini ileri sürerken karar duruşmasını mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani kocaya üç kez müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN