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Tarihi kalede kitap okudular

“Gülümseyen kitap, gülümseyen yarınlar” projesi kapsamında ’in 13 ilçesinde ‘Mersin Okuyor’ etkinliği düzenlendi. Erdemli’de de öğrenciler Kızkalesi’nde kitap okudu

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Tarihi kalede kitap okudular
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'nde öğrenciler sahilde ve dış kale Korykos'ta kitap okumanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler istenirse her zaman her yerde kitap okumanın mümkün olduğuna da dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gülümseyen kitap, gülümseyen yarınlar" projesi kapsamında 13 ilçede 'Mersin Okuyor' etkinliği düzenlendi. Erdemli ilçesindeki etkinlik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler okuma etkinliğinin ilk bölümünü sahilde, ikinci bölümünü ise dış kale Korykos'un merdivenlerinde gerçekleştirdi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, etkinliğin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Açıkyörük, "Hem tarihi yerlerin tanıtımı hem de öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için dış kalede kitap okuduk. Bu tür etkinliklerimiz il milli eğitim müdürlüğümüzün öncülüğünde devam edecektir" dedi. Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Sevim Seyran da, "Biz her zaman kitap okuyoruz ama bu kez farklı bir mekanda kitap okumak istedik. Okumak sadece öğrenciler için değil anne ve babaların yapması gereken bir şey. Kitap okumak hayal gücümüzü geliştirir. Farklı düşüncelere yelken açar, kitap hayattır" dedi.

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Tarihi kalede kitap okudular
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