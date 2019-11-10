Başkan Sarı’dan stokçu uyarısı

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Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, mercimek hasadının geçen yıla göre düşük olması ve stokçuların piyasa gelen mercimekleri engellemesi nedeniyle, kırmızı mercimek fiyatlarında ciddi artışa yol açtığına söyleyerek yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Sarı, kırmızı mercimekte her gün yükselen fiyatların stokçuların iştahını kabarttığını belirterek, fiyatların beklentilerin çok üzerinde arttığını, bu konuda devletin önlem alarak stokçuların önüne geçmesi gerektiğini savundu. Sarı, "Kırmızı mercimek fiyatlarına son bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 25 oranında bir fiyat artışı oldu. Hasat zamanı 3 lira olan kırmızı kabuklu mercimek fiyatı şuanda 4 lira 50 kuruşa dayanmış durumda" dedi. Mercimeğin özellikle kış aylarında vazgeçilmez bir besin ürünü olduğuna dikkat çeken Sarı, "Halkımızın mercimeğe bu aylarda büyük talebi oluyor. Şuanda bu talebi karşılayacak şekilde piyasada ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bunun birinci nedeni ekim alanlarının daralması ve iklimsel şartlardan dolayı mercimek hasadının geçen yıla göre düşük olması ikinci nedeni ise stokçuların piyasa gelen mercimekleri engellemesidir" diye konuştu. Stokçulardan dolayı sorunlar bulunduğunu, bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Sarı, "En azından yeni hasat mevsimine kadar mercimekteki gümrük vergileri sıfırlanırsa yurt dışından piyasaya mercimek getirilir ve bu şekilde olursa halkımızın yüksek fiyatlarda kırmızı mercimek tüketmelerinin önüne geçmiş oluruz. Eğer bu yapılırsa stokçularda ellerinde bulundurdukları malı piyasaya süreceklerine inanıyorum'' dedi.