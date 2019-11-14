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Gültak ‘Engelli çocuklarımızın yuhalanması kabul edilemez’

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Gültak ‘Engelli çocuklarımızın yuhalanması kabul edilemez’
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi Kasım ayı meclisi ikinci oturumunda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis üyelerinin, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda, bazı öğrenci velilerinin otizmli sınıfta okuyan çocukları yuhaladığı iddiasını gündeme getirmesi üzerine sert konuştu. Gültak, "Engelli çocuklarımıza yapılan bu hareket; insani, dini, ahlaki hiçbir değerimize sığmaz. Hiç kimse sağlığının ne olacağını bilemez. Bugün sağlıklıyız ama az sonra şu kapıdan çıkarken engelli kalabiliriz. İnsana, yaratandan dolayı saygı duyulmalıdır. Bu aymazlıktır. İnsan otistik olabilir veya farklı bir engelli olabilir. Engelli çocuklarımıza yapılan bu hareket; insani, vicdani, milli, dini, ahlaki hiçbir değerimize sığmaz" dedi. "Ne olursa olsun, kim olursa olsun insanı sevmek vermek, hepimizin ortak değeridir. Fakat maalesef bazı insanlarda arızalar çıkabiliyor" diyen Başkan Gültak, "Otizmli çocuklarımıza sevgimizi vereceğiz. Sevgi her şeyi çözer. Yeter ki onlara sahip çıkalım. Bu konuda bir program da yapalım. Otizmli çocuklarımızı Park-Bahçeler Müdürlüğümüze ait fidanlıkta tekrar misafir edelim" dedi. Komisyonlardan tüm gelen raporlar, Meclis'ten oybirliği ile geçti.
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Gültak ‘Engelli çocuklarımızın yuhalanması kabul edilemez’
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