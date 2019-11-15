D&R 01 Burda’da

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Kültür Sanat ve eğlence dünyasının yeniliklerini tek çatı altında birleştiren D&R 198'inci mağazasını dün Adanalıların hizmetine giren 01 Burda Alışveriş Merkezi'nde açtı. D&R mağazasının açılışını Turkuvaz Yayın Mali İşler Grup Başkanı Hilmi Hülür, Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, D&R Genel Müdür Yardımcısı Sedat Öztürk, Sabah Gazetesi Adana Haber Müdürü Melih Torunlar, D&R Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ramazan Bektaş, D&R Satış Müdürü Selim Tekal, Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık ile Sabah Gazetesi Adana Dağıtım Bölge Müdürü Tolga Baraner birlikte yaptı. D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, 01 Burda Adana Alışveriş Merkezi'nin 3'üncü katında hizmete giren mağazaya Adanalıları beklediklerini belirterek, "Adana'da 198'inci mağazamızı açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra da Mersin'in Erdemli ilçesinde de bir başka mağazamızı daha açacağız" dedi.Bu arada Esas Gayrimenkul, Türkiye'nin yüksek büyüme potansiyeline sahip Akdeniz bölgesinde yer alan Adana'da, 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirdiği 01 Burda Alışveriş Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, "01 Burda çatısı altında, yalnızca Adana değil, Mersin, Tarsus, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve tüm bölge halkına, her alanda farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.