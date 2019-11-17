Melisa engelleri resim yaparak aştı

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Kadirli ilçesinde Kümbet Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bedensel engelli Melisa İncikli'nin yaptığı resimler ilgi topladı. İlçeye bağlı Anberinarkı köyünde yaşayan yürüme engelli Melisa İncikli'nin pastel ve yağlı boya resimleri görenlerin ilgisini çekiyor. Melisa engelinden dolayı akranları gibi okula gidemiyor. Kümbet Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu öğretmenleri Melisa'ya evde eğitim ve öğretim veriyor. Melisa'nın resim yeteneği olduğunu fark eden öğretmenleri, küçük kızı resim yapması yönünde yönlendirdi. Melisa da öğretmenlerinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Melisa, okulda açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda yaptığı resimlerini sergiledi.