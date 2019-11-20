Adana’da müzik dolu günler

BUGÜN NELER OLDU

genelinde 9 şubesi ile müziğe herkesin erişmesini sağlayan Jolly Joker'in, Adana'da ESAS01 Burda AVM'de hizmete açtığı mekanda tam anlamıyla müzik ziyafeti çekildi. Açılışında Funda Arar, bir gün sonra ise Ümit Besen-Pamela ikilisi muhteşem bir performans sergiledi. Konser biletlerini günler öncesinden tüketen Adanalılar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Funda Arar biletlerinin günler öncesinden tükenmesine rağmen çok sayıda hayranın ayakta izlediği konserde misafirler doyasıya eğlendi. Canlı müzik performanslarının vazgeçilmez adresi Jolly Joker, müziği herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor. Yıl boyunca çeşitli müzik türlerinden pek çok sanatçıyı Adanalılar ile buluşturacak mekan, konumu ve teknik imkanları ile farkını ortaya koydu. İkinci gün sahne alan Ümit Besen ve Pamela ikilisi de mekanı doldiran Adanalılara müzik ziyafeti verdiler. Funra Arar, Ümit Besen ve Pamela, "Adana Jolly Joker çok güzel olmuş, emeği geçenlerin eline sağlık" dediler. Jolly Joker kurucu ortağı İbrahim Sayın ve Jolly Joker Adana ortağı Mehmet Çabuk, Adanalı müzikseverlerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını dile getirdiler.