Hokeyin sultanları 107 golle rekora gitti

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TÜRKIYE Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligini Bolu Belediye sporun ardından ikinci bitiren Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk etapta attığı 107 golle adeta yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi birinci etabı tamamlandı. 11 takımın yarıştığı Kadınlar Süper Ligi'nin favori ekibi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, ilk etabı Bolu Belediye Spor Kulübü'nün ardından ikinci tamamladı. İkinci etapta şampiyonluğu oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, attığı 107 golle hokey camiasında adından bir hayli söz ettirirken, ilk yarıyı 25 puanla tamamladı.