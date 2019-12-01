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Halil Avcı’dan 41. yıla özel proje

Giriş Tarihi: 1.12.2019
Halil Avcı’dan 41. yıla özel proje
HALIL Avcı İnşaat, 41. yılına özel yenilikçi yeni projesi için ön kayıtları almaya başladı. Bugüne kadar "Billur Yalı", "Dream Town", "Dream Garden", "Dream Park" ve "Dream Land" gibi çağdaş ve konforlu projelerinin yanı sıra, NewYork tipi yaşam standardını yansıtan " Dream Loft" ve ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrindeki yaşam tarzını Adana'ya taşıyan "Dream Miami" ile dikkat çeken Halil Avcı İnşaat, yeni projesinin startını verdi. Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, son günlerde Adana'nın en merkezi cadde ve bulvarlarında duyurusu yapılan ve büyük merak uyandıran yeni projenin detaylarını yakında açıklayacaklarını bildirdi. Yeni projelerinde "Dream" serisine devam edeceklerini belirten Orhan Murat Avcı, "41 yıldır hayata geçirdiğimiz her proje bizim için tecrübe oldu. Her geçen yıl insanların yaşam tarzı, bir konuttan beklentileri, ihtiyaçları değişiyor. Bu nedenle yeni trend projelerimizi bu tercihlere göre şekillendiriyoruz. Yeni projemiz de diğerleri gibi sosyal donatılı ve temalı ancak, çok farklı olacak. Detaylarını şimdilik vermiyorum ama çoğu insan buradan konut sahibi olmanın hayalini kuracak" diye konuştu.

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Halil Avcı’dan 41. yıla özel proje
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