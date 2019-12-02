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Camideki musalla taşı, dönemine ait çıktı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Roma dönemine ait bazalt taşından yapılmış lahit kapağının, camide musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Örtülü Mahallesi sakinleri, 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını, camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı. Mahalleye 2 yıl önce gelen bir grup, 850 kilo ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söyledi. Mahalleli, taşı bölgeye geri götürmeyi düşündü. Ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, bu düşünceden vazgeçti. Arkeolog Mustafa Kemal Şahin yaptığı incelemenin ardından 35 yıldır mahalle sakinleri tarafından musalla olarak kullanılan taşın Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu ifade etti.
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Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait çıktı
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