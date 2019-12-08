Köy okullarındaki öğrenciler üşümesin

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Hatay'da bir anaokulunda sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan çalışmayla öğretmen ve veliler atkı, bere, yelek, kazak ve boyunluk örerek köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor. Defne ilçesinde bulunan Eren Küçükkaya Anaokulu'nda öğretmen Selvihan Tepeli öncülüğünde "Örgümü Örüyorum, Kardeşime Destek Oluyorum" adıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğretmen Tepeli ve veliler, okulun üst katındaki toplantı salonunda bir araya gelerek köy okullarında eğitim gören çocukları soğuktan koruyacak atkı, bere, eldiven ve kazak gibi kışlıklar örüyor. Projeyi başlatan ana sınıfı öğretmeni Selvihan Tepeli, havaların soğumasıyla ihtiyaç sahibi çocukların akıllarına geldiğini ve böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.