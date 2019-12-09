Modern Sanat Müzesi’nde kişisel ve karma sergi açıldı

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sanatçılar Arshyn Kabylbek, Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan'ın HYPERLINK "http://cyprusmodernart.com/" \t "_ blank"Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 22 eserden oluşan karma sergi ile Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev'e ait 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı. Açılışa Bakan Baybars, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S. Günsel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Ne denirse densin hayat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır" dedi. Prof. Şanlıdağ; "Yaşantı, yeni doğan bir çocuğunki kadar basit, bir bilim adamının, sanatçının ya da işadamınınki gibi karmaşık olabilir" dedi. Sergi, 13 Aralık kadar açık kalacak.