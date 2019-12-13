Yıldızlara ödül yağdı

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Sanayi Odası (GSO) kentin başarılı sanayicilerini düzenlediği törenle ödüllendirdi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda Türkiye ihracatı yüzde 65 artarken Gaziantep'ten yapılan ihracatın yüzde 160 arttığına dikkat çekerek, "Bu şehirde bulunan her şey birer markadır" dedi. Şehitkâmil Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenin açılışında konuşan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in yanı başındaki savaşa rağmen son 3 yılda 3 milyar dolarlık yatırım yaparak 180 yeni fabrika kurduğunu belirtti. Ünverdi, "Turkiye'nin en büyük OSB'si bizde, ihracatta 6. sıradayız. 56 şehrin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyoruz" diye konuştu. Türkiye ve Gaziantep'in büyüyerek gelişmesi için ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül de, "Türkiye'de teşvikli bölgelerin ayrı tutarsak Türkiye'nin en ucuz elektriği ve en ucuz suyu Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılıyor. Bu ise yöneticilerin bu işi iyi yönettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Son 10 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 65 arttı, aynı dönemde Gaziantep'in ihracatı yüzde 160 arttı. Gaziantep artık 7,5 milyar dolar ihracat yapan bir il haline geldi. 10 sene önce Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında Gaziantep'ten 21 firma vardı. Şimdi bunun 57 firmamız var" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Turizmde yine müthiş bir atak yaparak bir dünya markası haline geldi. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen 2'nci teknopark seçildi. Şimdi bunun başarısı olarak TEKNOFEST 2020'de burada. Bu şehirde bulunan her şey birer markadır. Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan borsa, Gaziantep Ticaret Borsasıdır. Bunların hepsi sizin için çalışıyorlar" diye konuştu.