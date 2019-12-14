Mars’a gittiler

BUGÜN NELER OLDU

Liselerinde gelenekselleşen NASA kampına, bu sene eğitim öğretime başlayan Gaziantep Bilfen Liseleri de katıldı. NASA ve STEM+A projesi için Amerika'ya giden öğrenciler, Orlando'da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Yönetimine ait Kennedy Space Center'de uzaya ve bilinmeyene yolculuk yaptı. NASA'da üç günlük akademik eğitim alan öğrenciler, simülatör yardımıyla astronotların dünyasına giriş yapıp Mars'ta üstlendikleri farklı görevleri tamamladılar. Mars'ta yaşamın ayrıntılarını deneyimleyen öğrenciler VR gözlüklerle Mars'ın etrafında oluşturulması düşünülen araştırma istasyonunun tamirini yaptılar. Mars üzerindeki şartların oluşturulduğu laboratuvarlarda bitki yetiştirme ve analiz etme gibi birçok görevi de başarı ile tamamlayan öğrenciler üç gün boyunca Mars'ta yaşamı deneyimleyip aynı uzay aracı ile Dünya'ya döndü. Orlando'da bulunan IFLY'ın benzersiz dikey rüzgâr tüneli ortamına da giren öğrenciler, interaktif STEM sunumuna da katılma şansı yakaladı.