Çamlıyayla Namrun Kalesi posta pullarında

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bir tarihi ve kültürel birikime sahip Çamlıyayla ilçesi, artık PTT pullarında da yerini aldı. Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın ilçenin tanıtımı için verdiği mücadeleler sonucunda tarihi 'Namrun Kalesi', profesyonel fotoğrafçıların çektiği 3 ayrı resim ile Posta Pullarına taşındı. Çamlıyayla PTT Müdürlüğünün teşvikleri ve Çamlıyayla Belediyesinin girişimleri ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, 3 adet farklı resimden oluşan 'Namrun Kalesi'nin posta pullarına basımı yapılarak kullanıma başlandı. Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, başlattıkları projenin ilçenin tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Tarihi şehir Çamlıyayla'mızın her alanda tanıtılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Namrun Kalesi'nin PTT pullarında yerini almasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.