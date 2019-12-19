Mersin Büyükşehir barınağında vahşet!

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, köpeklerin birbirlerine saldırdığı ve açlıktan birbirlerini yediği ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hayvanseverler isyan etti. Barınakta skandallar zinciri, bu kez de yavru köpek ölülerinin çöp poşetlerine konularak çöp konteynerlerine atıldığı ortaya çıkması ile devam etti. Hayvanseverlerin olayı tespit etmesinin ardından durumu jandarmaya iletti. Jandarma olay yerine giderek, barınaktaki yetkililer ile görüşerek tutanak tuttu. Yaşanan skandal görüntüleri kameraya çekerek sosyal medyada yayınlayan hayvanseverler, olaya büyük tepki gösterdi. Paylaşılan görüntülerde barınakta görevli yetkili veterinerden biri olduğu belirtilen kişi, olayda büyük ihmal olduğunu kabul etmediğini açıkladı. İhmale konu olan kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirten yetkilinin bu açıklaması ise hayvanseverleri tatmin etmedi. Bakım evinde yaşayan köpeklerin birbirini yediği görüntüleri vahşet olarak nitelendirilirken Büyükşehir Belediyesi'nin ise konu ile ilgili savunması hayvanseverleri daha da sinirlendirdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların bakım ve besleme işlemlerinin hem başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içerisinde sağlandığı belirtildi. Olay, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir" denildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bu açıklama hayvanseverleri tatmin etmedi. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Genel Başkanı (KİHAYKO) Metin Yıldırım, yaşanılanların bir vahşet olduğunu belirterek, yaşanan vahşet karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiğin vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan hakları konusunda duyarsız olduğuna da dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Türkiye'nin en modern hayvan barınağında yaşanılanlar maalesef insani değerlere sığmamaktadır" dedi. Yıldırım, köpeklerin birbirini yemesinin hastalıkla alakalı olmayacağını kesinlikle açlıktan dolayı yaşandığına da dikkat çekti.