Gaziantep FK’ya destek sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

eceye il protokolü ve iş adamları katıldı.; sanayi, turizm ve diğer bileşenler kadar futbolun da önemli olduğunu belirtti. Kampanya kapsamında alınan lisanslı formaların hediye edilerek birçok insanın da sevindirilebileceğini kaydeden Gül,dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep FK'ya birlik ve beraberlik ruhu ile destek olunması gerektiğini vurguladı. Kulüp Başkanıise uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin sevincini ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek,dedi.