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FK’ya destek sürüyor

Kulüp tarafından “ Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha ” etkinliği düzenlendi

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Gaziantep FK’ya destek sürüyor
Geceye il protokolü ve iş adamları katıldı. Vali Davut Gül; sanayi, turizm ve diğer bileşenler kadar futbolun da önemli olduğunu belirtti. Kampanya kapsamında alınan lisanslı formaların hediye edilerek birçok insanın da sevindirilebileceğini kaydeden Gül, "Futbol da bir endüstri. Futbol da bu şehir için önemli. Hepimiz Süper Lig'de mücadele eden bir takımımızın olmasını istiyoruz. Bunun için el birliğince destek olmamız lazım. Şehrin, takımına sahip çıkması lazım. Köylerdeki imece usulü gibi, bir iş yapılacaksa herkes elini taşın altına koymalı, katkı sunmalı" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep FK'ya birlik ve beraberlik ruhu ile destek olunması gerektiğini vurguladı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ise uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin sevincini ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek, "Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendini Gaziantepli hisseden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gaziantep Futbol Kulübü olarak bu sezon hedefimiz ilk 10 sırada ligi tamamlamaktır. Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla, hedefimizden bir sapma olmadan, mücadelemize devam etmekteyiz" dedi.

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Gaziantep FK’ya destek sürüyor
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