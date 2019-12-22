20 sanatçının hazırladığı 110 eser beğeni topladı

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BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Lidiya Drozdova, Tokbay Kusherbayev, Igor Gushchin ve Malik Jumagulov'a ait 20 eser, Gagauzyalı sanatçılar Svetlana Panaitova, Anastasia Racovcena ve Grigori Decev'e ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılar Aranshy Sharzhanov, Asliddin Isaev, Nortoylok Diyarov, Shavkatbek Mamatkarimov, Zoir Meiev, Kuralbek Kossuakov, Rikhsitulla Akramov, Lyubov Tiora ve Nuriddin Isaev'e ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılar Ilyos Mamadzhanov, Umed Ahmadov, Anvarsho Sayfudinov ve Daler Mikhtodzhov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 20 eser, toplamda dört ülkeden gelen 20 sanatçıya ait 110 eserden oluşan dört karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu , her geçen gün resim kalitesinin arttığını ve sanatçıların konuşmalarındaki içeriğin de artık değişmeye başladığını belirtti. Bakan Sucuoğlu, "Uzun zaman önce ilk geldiğim dönemlerde de Suat hocaya şunu söyledim. Bu böyle bitmeyecek, bir bayrak aldınız bu bayrağı götürmeniz gerekiyor. Gönül ister ki ırkı, dini bir olan hepimizin ortak bir dili yani Türkçeyi de burada birlikte kullanmayı, hep birlikte aynı dili konuşmayı sağlamak. Tabi bu sanat, 'rönesans' dediğimiz ki bunu söylemeyi hak ediyor artık, belki de bir başlangıçtır Suat hocamızın ortaya koyduğu olanak var, buraya gelen sanatçılara büyük olanaklar sağlıyor" dedi.