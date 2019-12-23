Derece için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Karate, Judo ve Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Karate müsabakaları Yüreğir Gençlik Merkezi'nde, judo müsabakaları Yavuzlar Spor Salonu'nda ve masa tenisi müsabakaları da Asım Savaş Spor Salonu'nda yapıldı. Yoğun bir katılımın oldu tüm müsabakalarda izleyicilerin coşkusu ve heyecanı görülmeye değerdi. Müsabakalarda Akın Turpçu, Oğuz-han Başbudak, İsmail Bolat, Emre Sangur, Serkan Arat, Mert Yılmaz, Batuhan Toksöz, Mertcan Uslu, Mehmet Bozcalar, Veyis Başbudak, Ramazan Aykurt, Ömer Arı, Yunees Nars, Bedirhan Karanfil, Eray Tosun, Akif Tanrıverdi, Miraç Cengiz, Yiğitcan Çırak, Simge Altıok, Elif Parlakaç, Sude Baz, Simge Selçuk, Nursena Atıcı, Emine Sinç, Buse Cengiz, Nur Gürer, Yasemin Birinç, Nisa Tunç, Nejla Uslular, Su Koca, Burcu Gönül, Yağmur Altun, Enes Kabaklı, Yiğit Güner, Metehan Yalçın, Mücahit Gültekin, Ali Uygun, Himmet Yılmazel, Tarık Pakyürek, Ali Kaya dereceye girdi.