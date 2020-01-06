Kurtuluş koşusuna binlerce kişi katıldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümü nedeniyletarafından organize edilenbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.21 kilometrelik Uluslararası'nden bin 120 atlet katıldı. 4 kilometrelik halk koşusunda ise 5 bin kişi katıldı.'nda başlayan koşular, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahın ardından Merkez Park'ta son buldu.POLIS maraton güzergâhında güvenlik önlemi aldı. 10. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu sonucunda erkeklerdeİkinci Kenyalı erkek atlet Bernard Cheruiyot Sang ile Etiyopyalı kadın atlet Atalel Anmut Darge 10 bin TL ödül alırken, üçüncü Etiyopyalı erkek atlet Getaye Fisseha Gelaw ile Kenyalı kadın atlet Daisy Jeptoo Kimeli 5 bin ödül aldı.

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