Kurtuluş koşusuna binlerce kişi katıldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümü nedeniyle Valilik himayesinde Büyükşehir Belediyesi
tarafından organize edilen 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Parkı'nda Vali Mahmut Demirtaş'ın start verdiği yerli ve yabancı atletlerin mücadele ettiği 21 kilometrelik maratonda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nden bin 120 atlet katıldı. 4 kilometrelik halk koşusunda ise 5 bin kişi katıldı. Atatürk Parkı
'nda başlayan koşular, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahın ardından Merkez Park'ta son buldu. Her yaştan katılımın olduğu koşuda, bebek arabasıyla koşan aile renkli bir görüntü oluşturdu.
BİRİNCİYE 20 BİN TL PARA ÖDÜLÜ
POLIS maraton güzergâhında güvenlik önlemi aldı. 10. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu sonucunda erkeklerde Kenyalı sporcu Joseph Karanja Nganga 1 saat 1 dakika 14 saniye ile kadınlarda ise Kenyalı Irine Jepchumba Kimais, 1 saat 9 dakika 1 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı.
İkinci Kenyalı erkek atlet Bernard Cheruiyot Sang ile Etiyopyalı kadın atlet Atalel Anmut Darge 10 bin TL ödül alırken, üçüncü Etiyopyalı erkek atlet Getaye Fisseha Gelaw ile Kenyalı kadın atlet Daisy Jeptoo Kimeli 5 bin ödül aldı.