Gündoğdu Vakfı Kozan’ı ısıttı

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Vakfı, Kozan'daki Kuytucak Karapınar İlkokulu öğrencilerinin sesine kulak verip kışlık giysi ihtiyaçlarını giderdi. Öğretmenlerden Zehra Saplık, Gündoğdu Vakfı'nın öğrencilerinin kışlık mont, bot ve kazak ihtiyaçlarını giderdiğini ve Vakıf Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu'ya teşekkür ettiğini belirterek, "Bir arkadaşımız ile çocukların ve okulun ihtiyaçlarını konuşurken Gökhan beyi tanıdığını söyleyip aradı ve böylece iletişime geçtik. Sağ olsun çocuklarımızı ısıttı ve çok mutlu etti. Gündoğdu Vakfı'na öğrencilerimize sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz" dedi. Gündoğdu Holding- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise, "Vakıf olarak çocuklarımızın eğitimine ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunmak önemli görevlerimiz arasındadır. Evet Zehra öğretmenimiz ile bir arkadaşım vasıtası ile konuştuk. Çocuklarımızı mutlu ettiysek bu bizim en büyük sevincimizdir. Gündoğdu Vakfı, çevresine duyarlı bir vakıftır ve öyle olmaya devam edecektir. Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, güç katmayı hedef alırız" dedi.