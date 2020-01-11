MTOSB’de ‘FRC KickOff’ etkinliği düzenlendi

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KickOff 2020 Mersin etkinliği Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3-D3 Mersin takımının ev sahipliğinde düzenlendi. MTOSB Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık'ın katılımıyla düzenlenen FRC KickOff Mersin etkinliğinde, Hatay, Antalya, Niğde ve Mersin'den birçok öğrenci bir araya gelerek bu yıl düzenlenecek robotik kodlama yarışması olan FRC yarışması hakkında yazılım, elektronik, mekanik ve tasarım konularında önemli bilgiler aldılar. 2019 yılı Ekim ayında Mersin'de düzenlenen FRC Mersin OffSeason 2019'da "RookieAll Star" ödülü almaya hak kazanan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim etkinliğine Hatay, Antalya ve Niğde'den gelen öğrenciler de eşlik etti. Düzenlenen eğitim etkinliğinde, yazılım ve elektronik alanında Aytaç Dürden, tasarım mekanik alanında ise Tolga Tuncel ve İbrahim Uçak tarafından öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.