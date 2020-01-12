Miniklerden patili canlara yuva

Doğa ve Yaşam Derneği işbirliği ile Antakya Latife Hanım Anaokulu ve diğer anaokullarının yapmış olduğu onlarca kedi evleri öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile hayvanların kullanımına bırakıldı. Cuma günü, Atatürk Parkı'nda kullanımına bırakılan kedi evleri ile minik öğrenciler farkındalık yaratırken, hazırladıkları pankartlar ile de sokak hayvanlarına dikkat çekti. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli ise öğrencilerin yapmış olduğu etkinliğin minikler için farkındalık oluşturduğunu söyledi. Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli proje ilgili konuşmasında, "Latife Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Birgül Özçelik ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerinden Seher Culha'nın başlatmış olduğu "PATİLİ CANLAR" projesidir. Bu proje uluslar arası etwinning patformudur. Patili Canlar projesinde ilk olarak Hatay Doğa ve Yaşam Derneği sunumu ve HBB Belediyesi Hayvan Bakım evi Müdürü Ömer Çağın Avcı'nın katılımı ile eğitim semineri düzenlendi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım evi ziyaret edildi, özel veteriner kliniğine ziyaret düzenlendi, çocuklar sokak hayvanlarına mama dağıttı, çocuklar mama ve su kabı yaparak yapılan su kaplarını evlerinin önüne koydu, çocuklar sunum hazırlayarak arkadaşlarına sunum yaptı.

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