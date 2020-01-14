‘’Ermeni meselesinde 1 milyon belgeyi inceledim’’

düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Ermeni Meselesi ve Tarihi Arka Planı" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyes Prof. Dr. Seyit Sertçelik; Osmanlı Devleti'nin almış olduğu tehcir kararını soykırım kararı olarak nitelendirmenin tamamen mantık dışı olduğunu söyledi. Konferansında Ermeni Meselesi üzerine uzun bir araştırma yaptığını, Rusya arşivlerindeki sayısı neredeyse 1 milyonu bulan belgeyi araştırıp, incelediğini belirten Prof.Dr. Seyit Sertçelik, bu belgelerden yola çıkarak ulaştığı sonuçları dinleyicilerle paylaştı. Ermenilerin, Anadolu topraklarında bağımsız bir Ermeni Devleti kurma hayali ile başlayan Ermeni sorununun İran'a kadar uzandığına dikkat çeken Sertçelik; "İlk olarak 1678 yılında İpek Yolu ticareti vasıtasıyla ticaretle uğraşan ve çok zengin olan bir burjuva Ermeni sınıfının ortaya çıkması ile başlıyor" dedi. Sertçelik: "19. yüzyılda Türkiye'de görev yapan Rus istihbaratçı ve diplomatların enteresan bir ifadesi vardır. Diplomatlar, Anadolu'daki Ermeni isyanları sırasında Ermenilerin kayıpları bağlamında sayıların sonuna bir sıfır ilave ettiklerini yazarlar. Örneğin bir çatışmada on kişi öldü veya öldürüldüyse yüz, yüz kişi öldürüldüyse bin kişi öldüğü yalanını yayarlar" dedi.

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