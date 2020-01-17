Celil: Play-off’a kalmayı zorlayacağız

ÇİNEMRE

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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel, takımın küme düşme potasında olmasının hedefleri için engel olmadığnıı ikinci yarı bunu değiştirebileceklerini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu,dedi. CELIL Yüksel kampta, ekip halinde güzel işler yaptıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.Bu arada turuncu-beyazlı ekip transfere dün de devam etti. Kulüp Başkanı Bayram Akgül yapılan görüşmelerin ardından Göztepe'de forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Başkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Hakan Çinemre kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.