Celil: Play-off’a kalmayı zorlayacağız

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel, takımın küme düşme potasında olmasının hedefleri için engel olmadığnıı ikinci yarı bunu değiştirebileceklerini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Engin İpekoğlu hocamız ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız ve bunun üstesinden geleceğiz. Seri galibiyetler alırsak play-off maçlarına kalmayı bile zorlayacağımızı düşünüyorum."
dedi. CELIL Yüksel kampta, ekip halinde güzel işler yaptıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz öncelikle bir arada, takım arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte daha iyi anlaşıp, birbirimizi iyi anlayarak bunu sahaya yansıtmak"
diye konuştu.
HAKAN ÇİNEMRE İMZAYI ATTI
Bu arada turuncu-beyazlı ekip transfere dün de devam etti. Kulüp Başkanı Bayram Akgül yapılan görüşmelerin ardından Göztepe'de forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Başkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Hakan Çinemre kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.