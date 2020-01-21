Ateş hattından kurtaracağız

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FF 1. Lig ekibi Adanaspor'un 22 yaşındaki yeni transferlerinden Savaş Polat, takımın küme düşme potasında yer aldığını belirterek, "Şu anki konumumuz çok kötü. Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum"
dedi. Savaş Polat, Adanaspor'a transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
AKHİSARSPOR KARŞISINDA İYİ OYNADIK
Turuncu-beyazlıların ligde bulunduğu konumun bilincinde olarak Adanaspor'a geldiğini belirten Savaş, "Ligde, bulunduğumuz konum olarak iyi bir durumda değiliz"
diye konuştu. Savaş, Adanaspor için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Ligdeki konumumuz iyi değil ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Akhisar maçını bir puanla kapattık ancak oynanan futbol umut verdi"
dedi.
ÇOK SERT GEÇECEK
"Çok çalıştık ve hazırlandık"
diye konuşan
Polat, "Bizim için ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Buna göre mücadele edip Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu ligde yüzde 100 mücadele önemli. Burada kaliteli oyuncular var, bunu biliyoruz. Ligde oynayacak güce ve kaliteye sahibim, burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"
ifadelerini
kullandı.