Ateş hattından kurtaracağız

FF 1. Lig ekibi Adanaspor'un 22 yaşındaki yeni transferlerinden Savaş Polat, takımın küme düşme potasında yer aldığını belirterek,dedi. Savaş Polat, Adanaspor'a transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.Turuncu-beyazlıların ligde bulunduğu konumun bilincinde olarak Adanaspor'a geldiğini belirten Savaş,diye konuştu. Savaş, Adanaspor için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak,dedi.diye konuşanPolat,ifadelerinikullandı.

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