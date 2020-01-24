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Korodan THM konseri

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Korodan THM konseri
Adını Karacaoğlan'ın "Seher Yıldızı" şiirinden alan Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu Adana'da konser verdi. Şef Murat Dönertaş yönetimindeki Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Korosu izleyenlere unutulmaz gece yaşattı. Konserde sanatçılar Aşık Veysel, Yunus Emre, Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan türkülerinden örnekler sundu. Büyükşehir Belediyesi Salonundaki konseri Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Başkanı ve aynı zamanda Seyhan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Çelik, Gaziantepliler Derneği Başkanı Osman Kaplan ile çok sayıda vatandaş izledi.
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Korodan THM konseri
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