BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü katkılarıyla "Borsa Kumar mı Yatırım mı" konulu sempozyum düzenledi. ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halime Paksoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yatırım Danışmanı Dr. Nuri Sevgen "Borsa Kumar mı? Yatırım mı?" başlıklı sunumunda "finansal piyasalar, kripto paralar, tarihte para sistemleri, enflasyon, yatırımcı psikolojisi, kaybetme korkusu, insan beyninin risk karşısındaki çalışma biçimi, teknik analizler ve trendleri" konusunda bilgi verdi.