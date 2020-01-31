45 eserden oluşan iki kişisel resim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için Kazakistan resim sanatçısı Kuralbek Kossuakov tarafından özel olarak hazırlanan ve 18 eserden oluşan (Gidenler) ve Özbekistan resim sanatçısı Lyubov Tiora'un 45 eserinden oluşan "İkspireal" (Gerçekte Ruh Deneyi) adlı kişisel resim sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel,sanatçılar ve misafirler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan resim sanatçısı Kuralbek Kossuakov, Özbekistan resim sanatçısı Lyubov Tiora ile Bakan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ; "4'üncü Nesil Üniversite modeliyle eğitimde kaliteyi, nitelikli araştırmayı, Ar-Ge ve inovasyonu, ve toplumu dönüştürmeyi esas almaktayız"