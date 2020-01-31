Devlet hastanesinin inşaat alanını gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde yapımı devam eden 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastanenin inşa edildiği alanda gezerek yetkililerden yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş hastanenin bir an evvel tamamlanarak faaliyete geçmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu inceleme ziyareti, yapılan incelemeler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmasının ardından sona erdi.