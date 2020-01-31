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Devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP'TE otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye- Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu'yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep'e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.
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Devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı
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