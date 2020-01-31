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Ev değil sanki cephanelik

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Ev değil sanki cephanelik
ADANA'DA bir eve operasyon düzenleyen polis adeta cephanelik ile karşılaştı. Evde 5 çelik yelekle birlikte 2'si suikast silahı olmak üzere 5 adet tabanca, bunlara ait 215 merminin yanı sıra bir de uzun namlulu silaha ait dolu şarjör ele geçirildi. Operasyonda 2'si çeşitli suçlardan aranan toplam 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Yüreğir'deki bir evin, silah kaçakçıları tarafından üs olarak kullanıldığı istihbaratı üzerine söz konusu adresi takibe aldı. Eve 2'si çeşitli suçlardan aranan toplam 10 kişinin girdiğini saptayan polis, operasyon için de düğmeye bastı. Eve şok bir baskın düzenleyen polis, biri cezaevi firarisi diğeri de uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından her yerde aranan 2 şahısla birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda da evin çeşitli bölümlerine saklanan 5 adet çelik yelek, 2'si 'suikast silahı' olmak üzere toplam 5 adet tabanca ve bunlara ait 215 mermiyle birlikte kaleşnikof marka uzun namlulu silaha ait bir de dolu şarjör ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Ev değil sanki cephanelik
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