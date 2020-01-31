Ev değil sanki cephanelik

ADANA'DA
bir eve operasyon
düzenleyen polis
adeta cephanelik
ile karşılaştı. Evde
5 çelik yelekle
birlikte 2'si suikast
silahı olmak
üzere 5 adet
tabanca, bunlara
ait 215 merminin
yanı sıra bir
de uzun namlulu
silaha ait dolu
şarjör ele geçirildi.
Operasyonda
2'si çeşitli suçlardan
aranan toplam
10 kişi gözaltına
alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri,
merkez ilçe Yüreğir'deki bir
evin, silah kaçakçıları tarafından üs
olarak kullanıldığı istihbaratı üzerine
söz konusu adresi takibe aldı.
Eve 2'si çeşitli suçlardan aranan
toplam 10 kişinin girdiğini saptayan
polis, operasyon için de düğmeye
bastı. Eve şok bir baskın düzenleyen
polis, biri cezaevi firarisi diğeri
de uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından
her yerde aranan 2 şahısla
birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına
aldı. Yapılan aramalarda da
evin çeşitli bölümlerine saklanan 5
adet çelik yelek, 2'si 'suikast silahı'
olmak üzere toplam 5 adet tabanca
ve bunlara ait 215 mermiyle birlikte
kaleşnikof marka uzun namlulu
silaha ait bir de dolu şarjör ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu
da sürüyor.