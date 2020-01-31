Ev değil sanki cephanelik

bir eve operasyondüzenleyen polisadeta cephanelikile karşılaştı. Evde5 çelik yeleklebirlikte 2'si suikastsilahı olmaküzere 5 adettabanca, bunlaraait 215 mermininyanı sıra birde uzun namlulusilaha ait doluşarjör ele geçirildi.Operasyonda2'si çeşitli suçlardanaranan toplam10 kişi gözaltınaalındı.Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlıOrganize Suçlar Büro Amirliği ekipleri,merkez ilçe Yüreğir'deki birevin, silah kaçakçıları tarafından üsolarak kullanıldığı istihbaratı üzerinesöz konusu adresi takibe aldı.Eve 2'si çeşitli suçlardan aranantoplam 10 kişinin girdiğini saptayanpolis, operasyon için de düğmeyebastı. Eve şok bir baskın düzenleyenpolis, biri cezaevi firarisi diğeride uyuşturucu ve hırsızlık suçlarındanher yerde aranan 2 şahıslabirlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltınaaldı. Yapılan aramalarda daevin çeşitli bölümlerine saklanan 5adet çelik yelek, 2'si 'suikast silahı'olmak üzere toplam 5 adet tabancave bunlara ait 215 mermiyle birliktekaleşnikof marka uzun namlulusilaha ait bir de dolu şarjör ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki sorgusuda sürüyor.

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