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Kızıl şahine kamyon çarptı

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Kızıl şahine kamyon çarptı
MERSİN'DE bir kamyonun çarparak yaralanmasına neden olduğu kızıl şahin, duyarlı aile sayesinde tedavi altına alındı. Erdemli ilçesinde ikamet eden Semiha ve Oğuz Tatar çifti Mersin'den hastane dönüşü esnasında Mezitli ilçesi Kuyuluk bölgesinde yolda seyir halindeki bir kamyonun kızıl şahine çarptığını, kuşun yere düşüp yaralandığını gördü. Duyarlı aile yaralı kuşu yanlarına alarak Erdemli'de bir veterinere getirip ilk müdahalede bulunulmasını sağladı. Tatar ailesi daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğünü arayıp kuşun tedavisinin devam ettirilmesini istedi. Görevliler Erdemli Yarenler Mahallesi'nde ikamet eden duyarlı aileden yaralı kızıl şahini teslim aldı.
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Kızıl şahine kamyon çarptı
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