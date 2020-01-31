Sahte tüp operasyonu

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Adana'da yasadışı yollarla doldurularak orijinal diye satılan ve piyasa değerinin 25 bin lira olduğu öğrenilen 457 adet piknik, mutfak ve sanayi tipi tüp polis tarafından ele geçirildi. Olay Sarıçam ilçesinde bulunan bir depoda meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, boş tüplerin kaçak yollardan dolumu yapıldıktan sonra hologram takılarak piyasaya sunulduğu ihbarını aldı. Halk sağlığını ve can güvenliğini hiçe sayarak sahte ve taklit olarak üretimi yapılan tüplerin bulunduğu depo baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 25 bin lira olduğu öğrenilen çeşitli markaların etiketlerinin yapıştırıldığı mutfak, piknik ve sanayi tipi olmak üzere 457 adet tüp ele geçirildi. Ayrıca tüplerin dolum işleminde kullanılan kompresör, hassas teraziler, kapaklar ve şirink denilen sahte hologramlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.