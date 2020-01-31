Yılın ilk karpuz fideleri ekildi

karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da karpuz fideleri toprakla buluştu. İlk hasadın Mayıs ayında yapılması beklenen karpuz için üreticiler geçen sene 20 kuruşa kadar düşen fiyatlara nazaran bu sene fiyatlardan umutlu. Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4, 4 buçuk milyon ton ile ikinci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da fideler Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde dikilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilerek pazarda ilk yerli karpuzlar olarak satılacak. Adana'da yıllık yaklaşık 950 bin ton üretilen karpuz, tarla ürünleri içinde yöresel olarak en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip. Geçen sene Adana'da 140 bin dönüm alanda karpuz ekildiğini ve 950 bin ton rekolte olduğunu öğrenildi.

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