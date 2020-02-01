Adana asçal Londra’da Türkiye’yi tanıttı

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Abbas- Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ KA229 Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında İngiltere´nin başkenti Londra'ya giderek çeşitli etkinliklere katıldı. ASÇAL'ın 2019-2020 eğitim- öğretim döneminde kabul edilmiş iki adet ERASMUS+ projesi bulunmakta. Ev sahipliğini Londra'daki Bow School´un yaptığı etkinliklere katılan ERASMUS+ çalışma ekibi, Türkiye'den 5, Almanya'dan 5, İtalya´dan 7, İspanya´dan 7 ve ev sahibinden 21 olmak üzere, toplamda 45 kişiden oluştu. Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi'nden projeye katılan 5 kişilik ekipte, İngilizce öğretmeni Hatice Çağlar ve Edebiyat öğretmeni Bora Kır ile birlikte 3 öğrenci yer aldı. Projenin koordinatörü İngilizce öğretmeni Hatice Çağlar, projenin temel amacının farklı ülke öğrencilerinin kültür alışverişinde bulunmaları, gençlerin gözünden Avrupa'daki kültürlerin çeşitliliğini tanımak, birbirini tanımak, anlamak, farklılıkları ve ortak yönlerini birbirleriyle paylaşmak olduğunu belirtti. Çağlar projenin 2'ncı hareketliliğinin 22-28 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya'da, 3'üncü hareketliliğinin Haziran ayında İspanya´da yapılacağını söyledi.