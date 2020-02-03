Halil Avcı Roma’yı Adana’ya taşıyor

Adana'dasanata ve sanatçıya değer veren, her projesine bir sanat eseri gözüyle bakan Halil Avcı İnşaat, 41'nci yılını taçlandırdığı yeni projesini açıkladı. Sanatın bilgeliğinin yılların tecrübesiyle birleşip, Halil Avcı gücü, güvencesi ve kalitesi ile tarihin yeniden inşa edileceği Dream Roma start aldı. Adana, Türkiye ve yurtdışında birbirinden güzel eserlere imza atan, sadece konforlu yaşam isteyenlerin değil, tüm yatırım araçlarına meydan okumasıyla gayrimenkul yatırımcısının da gözdesi olan Halil Avcı markası, Adana'da yine çok konuşulacak, sanat eseri niteliğindeki bir projeyi daha hayata geçirdi. Halil Avcı İnşaat'ın Gürselpaşa Mahallesi'ndeki yeni projesi için herkesten önce özel fiyat ve ödeme koşullarından faydalanmak için www.yeniprojeyekaydolun. com adresinden ön kayıt yaptıranlara kapılarını açan Dream Roma, büyük hayranlık uyandırdı. Antik Roma'nın Adana'da Halil Avcı gücü, güvencesi ve kalitesi ile modern mimariyle buluştuğu projenin dev boyuttaki maket ve görseller eşliğindeki detaylarını görenler adeta zaman tünelinde yolculuğa çıktı. Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verirken, "Roma kelimesinin tersi "Amor" yani "aşk" anlamına gelir. Bu yüzden Roma aşkın şehri olarak bilinir. Eşsiz Roma bahçeleri, heykelleri, Roma havuzu ve Roma mimarisini taşıyan yolları ile sitemizde dolaşanlar zamandan, mekandan uzaklaşıp kendini aşk şehri Roma'da bulabilecek" dedi.

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