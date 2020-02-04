AOSB Akademi’de ‘Motivasyon’ dolu seminer

dağcılığının en prestijli unvanlarından biri kabul edilen 'Kar Leoparı' unvanına 26 yıl önce sahip olan Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı Ali Nasuh Mahruki, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde verdiği moral ve motivasyon dolu seminerde, sanayiciler ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Mahruki, AOSB Akademi kapsamında, Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda verdiği "Kendi Everest'inize Tırmanın" konulu seminerde, "kendini tanıma, risk alma, hedef belirleme, kararlı olma" gibi birçok konuya değinerek, başarının sırrına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Mahruki, insanların kendilerine hedef belirlediklerinde ve yılmadan bunun için mücadele ettiklerinde nasıl başarılı olabileceklerini kendi yaşantısından örnekler vererek anlattı. Cesaret, kararlılık ve yılmadan mücadelenin önemine dikkati çeken Mahruki, "Sadece hedefleri olanlar nereye gidebileceklerini bilirler. Hedefler ise motivasyon oluşturur. Ancak, yanlış harita ile doğru hedefe ulaşılmaz. Bu nedenle öncelikle hedefi doğru seçmek gerekir" dedi. Everest Dağına tırmanan ilk Türk ve Müslüman dağcı olan Mahruki, "Kendi Everest'inize Tırmanın" adlı kişisel gelişim başyapıtı olan kitabından kesitler sunarak sürdürdüğü konuşmasında, "Herkes Everest'e tırmanamayabilir, ama herkesin tırmanabileceği bir Everest'i vardır. Önemli olan kişinin kendini keşfetmesi, kendi yeteneğini bilmesi ve bu yeteneğini kanıtlayacak yol haritasını bulabilmesidir" ifadelerine yer verdi.

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