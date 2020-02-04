Korsan taksilere karşı denetim artmalı

BUGÜN NELER OLDU

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, "Korsan Taksicilik" yapanlara karşı denetimlerin daha da arttırılmasını istedi. Başkan Şen, kendilerini ziyaret eden Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Emniyet Müdür yardımcısı Adnan Ünsal ve Şehiriçi Trafik Amiri Bekir Doğanay ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Taksicilerin, korsanla mücadele konusunda kendilerine şikayette bulunduklarını belirten Başkan Duran Şen, T plakalı taksicilerin dışında yasa dışı faaliyet gösteren korsan taksilere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Emniyet Müdürü Ercan Elbir ise, haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele etmekte olduklarını belirtti. Elbir, "Taksici ve şoför esnaflarımız gece demeden, gündüz demeden hizmet vererek, ailelerini geçindirebilmek için tabiri caiz ise 24 saat hizmet veriyorlar. Ayrıca vergi vererek ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Öte yandan korsan diye nitelediğimiz taksiciler ise böyle değil. Emniyet olarak korsan taksicilere karşı bundan böyle daha etkin mücadele sergileyeceğiz" dedi.