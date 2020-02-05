Polis didik didik aradı

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları ile tek dal sigara uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler kent merkezi ve ilçelerle birlikte 462 okul önü ve yurt çevrelerinde yapılan öğrencilerin gittikleri umuma açık ve şehrin değişik bölgelerinde şok uygulamalar yaptı.Ekipler gençlerin suça karışmaması ve kötü alışkanlık edinmemesi için her yeri didik didik aradı. Çocuk polisleri okul etrafındaki bütün eğlence yerleri, dükkan, internet kafe gibi yerleri kontrol edip hem öğrencilerin gelip gelmediğini hem de buralarda suç unsuru bulunup bulunmadığını kontrol etti. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği Oskar da katılarak arama yaptı.Yapılan uygulama sonucunda 2 bin 470 şahısın sorgusu, 292 işyeri denetimi yapılırken, 475 servis aracı ile 110 park ve bahçe kontrol edildi.12 işyerine eksik evraktan dolayı tutanak tutulurken, çalıntı ve plakasız motosiklet ile elektrikli bisikletlere yönelik yapılan sabit 51 sürücüye 64 bin 083 TL para cezası yazılırken, 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca 40 okul servis aracına 15 bin 066 TL cezai işlem uygulanırken. 9 servis aracı da trafikten men edildi.

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