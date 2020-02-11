Milli Mücadele çalıştayına ilgi

BUGÜN NELER OLDU

düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alış veriş merkezinde başlayan Sanat Çalıştayı'na Kahramanmaraşlı 14 ressam katıldı. Konusu Maraş'ta Milli Mücadele ve Milli Mücadele Kahramanları olan sanat çalıştayına katılan ressamlar eserler üzerinde çalışmalar yaptı. Sanat çalıştayından oldukça memnun oldukları gözlenen ressamlar, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. Yılında sanata duyulan ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Ressamlar, "Böylesine anlamlı bir günde eserlerimizle yer almak anlatılmaz bir duygu" dedi. Ressamlar Ahmet İhsan Aslantürk, Mehmet Akif Kaplan, Ali Koç, Ahmet Akkurt, Harun Kekil, Mehmet Akif Orçan, Rabia Demir, Nurşen Gülden, Ömer Ünsal, Mehmet Aksoy, Sait Işık, Şükran Taşlıyan, Vedat Akkök ve Yunus Torun'un katıldığı sanat çalıştayında hazırlanan eserler sanatseverlerin ilgisine sunuldu.