Periler galip geldi

BUGÜN NELER OLDU

HERBALIFE Nutritian Kadınlar Basbetbol Süper Lig'in 18. haftasında'yi konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma'nin 88-54 üstünlüğüyle sonuçlandı. Mersinli Periler alınan galibiyetle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Başanternörçok önemli bir rakipten çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek alınan sonuçta büyük rol oynayan basketbolcuları'ı kutladı.