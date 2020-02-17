Periler galip geldi

HERBALIFE Nutritian Kadınlar Basbetbol Süper Lig'in 18. haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Samsum Canik Belediye
'yi konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
'nin 88-54 üstünlüğüyle sonuçlandı. Mersinli Periler alınan galibiyetle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Başanternör Ceyhun Yıldızoğlu
çok önemli bir rakipten çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek alınan sonuçta büyük rol oynayan basketbolcuları Melis Talay, Gökşen Fitik, Chrısanti Sykes, Meltem Avcı, Alexandria Marie Bentley, Jantem Lavender, Lara Sanders, Ayfer Dalkılıç, Gabriela Marginean
'ı kutladı.