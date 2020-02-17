Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Periler galip geldi

Periler galip geldi

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Periler galip geldi
HERBALIFE Nutritian Kadınlar Basbetbol Süper Lig'in 18. haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Samsum Canik Belediye'yi konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 88-54 üstünlüğüyle sonuçlandı. Mersinli Periler alınan galibiyetle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Başanternör Ceyhun Yıldızoğlu çok önemli bir rakipten çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek alınan sonuçta büyük rol oynayan basketbolcuları Melis Talay, Gökşen Fitik, Chrısanti Sykes, Meltem Avcı, Alexandria Marie Bentley, Jantem Lavender, Lara Sanders, Ayfer Dalkılıç, Gabriela Marginean'ı kutladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Periler galip geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN