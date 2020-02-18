Yüreğir koşusunu Bildenhan kazandı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen'nu bu yıl'in sahibi olduğu Bildenhan isimli safkanı, jokeyiile kazandı.Koşuda, Bildenhan, galibiyete uzandı. 4 safkanın katıldığı'nun ikincisi iseoldu. Tabelanın üçüncü basamağındayer alırken,yarışı dördüncü olarak tamamladı.