Yüreğir koşusunu Bildenhan kazandı

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu
'nu bu yıl Salih Yıldızer
'in sahibi olduğu Bildenhan isimli safkanı, jokeyi Halis Karataş
ile kazandı. 8 yaşındaki Bildenhan, bu birincilikle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Adana'da, 7 koşulu programın tek kupalı mücadelesinde, 4+ yaşlı safkan Arap atları 1.400 metre mesafe kum pistte start aldı.
Koşuda, Bildenhan, galibiyete uzandı. 4 safkanın katıldığı Yüreğir Belediyesi Koşusu
'nun ikincisi ise Bay Emir
oldu. Tabelanın üçüncü basamağında Golden Kıng
yer alırken, Zübeyir
yarışı dördüncü olarak tamamladı.