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Yüreğir koşusunu Bildenhan kazandı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Yüreğir koşusunu Bildenhan kazandı
ADANA Yeşiloba Hipodromu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu bu yıl Salih Yıldızer'in sahibi olduğu Bildenhan isimli safkanı, jokeyi Halis Karataş ile kazandı. 8 yaşındaki Bildenhan, bu birincilikle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Adana'da, 7 koşulu programın tek kupalı mücadelesinde, 4+ yaşlı safkan Arap atları 1.400 metre mesafe kum pistte start aldı. Koşuda, Bildenhan, galibiyete uzandı. 4 safkanın katıldığı Yüreğir Belediyesi Koşusu'nun ikincisi ise Bay Emir oldu. Tabelanın üçüncü basamağında Golden Kıng yer alırken, Zübeyir yarışı dördüncü olarak tamamladı.
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Yüreğir koşusunu Bildenhan kazandı
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